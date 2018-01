Adam Smith passa a ilustrar as notas de 20 libras O retrato do economista escocês Adam Smith ilustra a partir desta terça-feira as notas de 20 libras (aproximadamente R$ 80), informou em comunicado o Banco da Inglaterra, autoridade monetária do Reino Unido. O Banco da Inglaterra disse que a nova nota de 20 libras com o retrato de Adam Smith, primeiro escocês a aparecer no papel-moeda britânico, substituirá em poucos meses as usadas até agora, que têm a rainha Elizabeth 2ª na parte da frente e o compositor inglês Edward Elgar na de trás. O diretor-executivo do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, disse que as novas características da nota, principalmente as melhorias na segurança, são o último passo na "luta para evitar a falsificação". Adam Smith (1723-1790), autor de A Riqueza das Nações, é considerado o pai das ciências econômicas.