Adaptação dos planos de saúde é difícil Conveniados de planos ou seguros de saúde antigos (assinados até dezembro de 1998) enfrentam dificuldades para adaptar seus contratos à nova lei. Os principais prejudicados são as pessoas que têm doenças preexistentes e desejam adaptar seus contratos à nova legislação, válida desde janeiro de 1999, para ter direito ao atendimento. Órgãos de defesa do consumidor e representantes de seguradoras têm interpretações divergentes sobre os direitos desses associados na adaptação do contrato. Doença preexistente é aquela que o associado sabe ser portador na época da contratação ou adaptação do plano. A Agência Nacional de Saúde (ANS), segundo sua diretora de fiscalização, Maria Stella Gregori, vai editar nova regulamentação para as adaptações ainda este mês. Lúcia Helena Magalhães, assistente de direção do Procon-SP, diz que a norma para adaptação dos contratos desses usuários está na Resolução n.º 4, do Conselho de Saúde Suplementar. Por ela, esses usuários podem fazer a adaptação a qualquer tempo, garantindo cobertura não prevista em contrato antigo para doença preexistente, nestas condições: com carência de seis meses para cobertura integral e sem nenhuma carência para Cobertura Parcial Temporária (CPT), se o contrato tiver mais de 18 meses e menos de 5 anos; com cobertura total imediata, sem nenhuma carência, se o contrato tiver acima de cinco anos. CPT significa ter permissão para realizar apenas consultas e exames mais simples relativos à doença preexistente e cumprir carência de seis meses para internações, exames e procedimentos mais complexos, como cirurgias. O prazo de carência de dois anos, previsto para adaptação de contratos com menos de 18 meses, deixou de ser aplicável, segundo o Procon, porque todos os contratos assinados na antiga lei, até 3 de dezembro de 1998, já têm mais de 18 meses. Doentes estão encontrando dificuldades para adaptação Segundo Lúcia Helena, muitos consumidores querem fazer a adaptação por terem doenças preexistentes e estão encontrando dificuldades. "As empresas não têm interesse em fazer a adaptação, mas essa decisão é um direito do consumidor." Segundo o Procon, na adaptação podem ser exigidas no máximo as carências descritas acima e só pode haver aumento de preço (agravo) quando ocorrer a contratação de cobertura de doença não prevista no contrato anterior. Fenaseg diz que não existe regra para preexistentes Já a Federação Nacional das Seguradoras (Fenaseg), segundo seu diretor-executivo Horácio Cata Preta, entende que não existe regra para adaptação de contratos antigos, porque a Resolução n.º 4 caducou quando o governo, em medida provisória, retirou a obrigatoriedade de as empresas promoverem as adaptações até 2 de dezembro de 1999. Segundo o executivo, essa resolução incentivava apenas as pessoas com doenças preexistentes a fazer a adaptação, o que prejudicava as empresas, e os Procons estão forçando a aplicação da resolução nas adaptações solicitadas por usuários. Lei pode mudar novamente O Procon teme que a questão venha a ser regulamentada com carência para cobertura integral por prazo superior a seis meses para doenças preexistentes, o que representaria um retrocesso em relação à carência máxima de seis meses que pode ser exigida hoje pela Resolução n.º 4. Já a Fenaseg propõe exatamente isto: adaptação no mês de aniversário do contrato e seguindo as normas dos contratos novos, pelas quais a carência para doença preexistente com cobertura não prevista no contrato antigo seria de até 24 meses, independentemente do tempo de existência do contrato original.