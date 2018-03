Adauto cancela estadualização de portos do Pará O ministro dos Transportes, Anderson Adauto, interrompeu o processo de estadualização dos oito portos que compõem a Companhia Docas do Pará (CDP). O projeto foi iniciado em fevereiro do ano passado com um convênio de delegação assinado entre o governo federal e o estadual. O acordo transferiu para o governo do Pará a administração e exploração dos portos de Belém, Vila do Conde, São Francisco, Marabá, Santarém, Itaituba, Altamira e Óbidos, além do Terminal Petroquímico de Miramar. O modelo da estadualização será agora debatido com a sociedade em audiências públicas. Em comunicado, o ministro afirma que "não admite uma posição unilateral" em relação à questão. Segundo ele, o novo modelo de gestão deve seguir a lógica das novas diretrizes do setor de transporte do governo Lula. O processo deve ser baseado em uma discussão entre as pessoas e entidades relacionadas com os portos e seus serviços, incluindo usuários, trabalhadores, prestadores de serviços e transportadores. A audiência pública que vai discutir o novo modelo de administração dos portos de CDP será no dia 14 de março, no Armazém 4 da Companhia Docas do Pará, em Belém. Estarão presentes o secretário executivo do ministério dos Transportes, Keiji Kanashiro, e representantes do governo do Pará, das prefeituras das cidades portuárias, dos sindicatos e da sociedade civil.