Adesão à correção do FGTS de outubro até 2003 A Assessoria de Imprensa do Ministério do Trabalho informa que os trabalhadores com direito a restituição de valores do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em função da correção monetária dos Planos Verão e Collor 1 poderão assinar o termo de adesão de outubro deste ano até dezembro de 2003. Segundo a Assessoria, o trabalhador não é obrigado a assinar o termo de adesão antes de saber o valor do ressarcimento a que terá direito. As informações foram prestadas a propósito de ameaça feita momentos antes pelo deputado Luiz Antônio de Medeiros (PFL-SP), de recorrer ao Supremo Tribunal Federal, caso o governo insista em querer que o trabalhador assine o termo de adesão, concordando com o desconto de 8% a 10% do valor a receber antes de conhecer o valor do ressarcimento. Essa reclamação surgiu por causa da proposta apresentada hoje pelo ministro do Trabalho, Francisco Dornelles, a dirigentes das centrais sindicais. Nela, os contratos de adesão poderão ser assinados a partir de outubro deste ano, mas a Caixa Econômica Federal (CEF), gestora do Fundo, somente deverá enviar, entre março e abril do ano que vem, os extratos com os valores da restituição aos detentores de contas do FGTS. A Assessoria do Ministério esclareceu, entretanto, que o trabalhador poderá esperar até março ou abril do ano que vem para assinar o termo, e ainda poderá fazê-lo até o fim de 2003.