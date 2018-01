Adesão à greve dos técnicos da Receita chega a 90% Os técnicos da Receita Federal de todo o País paralisaram hoje as suas atividades. Foi uma dia de protesto da categoria que quer participar da discussão do projeto que está sendo preparado pelo governo para a criação da Super-receita, que vai unificar num único órgão a Secretaria da Receita Federal e a recém-criada Secretaria da Receita Previdenciária. Segundo o Sindicato Nacional dos Técnicos da Receita Federal (Sindireceita), cerca de 90% dos 6,5 mil técnicos aderiram à manifestação. Apenas os servidores que atuam em áreas estratégicas, como a fiscalização de fronteiras, especialmente em Foz do Iguaçu, portos e aeroportos, mantiveram as atividades normais. O sindicato informou que nas Centrais de Atendimento ao Contribuinte (CAC), o atendimento ficou prejudicado. Foram atendidos apenas os casos de emergência, gestantes, idosos e portadores de necessidades especiais. Amanhã, os servidores voltam ao trabalho. De acordo com a entidade, a decisão de voltar ao trabalho foi tomada, depois que o Secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, assegurou que não haverá nenhuma mudança súbita na estrutura do órgão. Para o presidente do Sindireceita, Paulo Antenor de Oliveira, a mobilização atingiu o seu objetivo, que era o de sensibilizar a administração da Receita para a necessidade de discutir com os servidores a proposta de criação da super receita, que vem sendo chamada de Receita Federal do Brasil. Os técnicos argumentam que não são contra a unificação, mas consideram que a proposta, pela sua importância, não pode ser conduzida "apenas" por algumas pessoas, deixando de fora os servidores. A categoria briga também para ter o direito à promoção ao cargo de auditor fiscal. Pela regra atual, os técnicos só podem ocupar o cargo de auditor se forem aprovados em novo concurso público para essa função.