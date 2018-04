Adesão ao novo mercado valoriza o BB, diz Malan O ministro da Fazenda, Pedro Malan, acredita que a adesão plena do Banco do Brasil ao novo mercado da Bovespa permitirá uma valorização do patrimônio da instituição. Uma assembléia geral extraordinária do BB será marcada para dar início ao processo de conversão das ações preferenciais em ordinárias, e também para que o banco caminhe até atingir o porcentual mínimo de 25% de suas ações em circulação no mercado, requisito para a adesão. O ministro deixou claro que será preservado o controle acionário da União no BB. Ele disse esperar que a adesão plena do BB ao novo mercado estimule outras empresas a fazer o mesmo. O secretário do Tesouro Nacional, Fábio Barbosa, disse que a adesão dará maior liquidez à ações e vai torná-las mais atrativas e fortalecerá a marca do banco. O presidente do Banco do Brasil, Eduardo Guimarães, destacou que a única empresa que teve adesão plena ao novo mercado é a Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR). Ele disse que é importante que uma empresa do porte do BB, uma instituição de quase 200 anos, seja a segunda a entrar nesse mercado. Ele acredita que isso estimulará outras empresas a fazer o mesmo. Guimarães previu para o fim de maio ou início de junho a realização da assembléia geral extraordinária. Ele afirmou que o aumento do número de ações em circulação restabelecerá a liquidez dos papéis e reduzirá sua volatilidade, valorizando as ações nos próximos meses. Segundo Guimarães, o ingresso no novo mercado é uma garantia de que as medidas que estão sendo conduzidas nesse momento terão continuidade. Ele explicou que o mercado prevê uma série de penalidades para a empresa que, uma vez no novo mercado, decida se retirar dele. Eduardo Guimarães afirmou que é prematuro fazer qualquer avaliação de quanto o governo poderá arrecadar com a venda das ações do banco. Segundo ele, caberá aos analistas fazer as contas. O ministro Malan destacou que a proposta de adesão plena do BB ao novo mercado da Bovespa demonstra a confiança do governo no mercado de capitais e nos princípios de transparência e de governança corporativa. O Tesouro Nacional tem hoje 71,8% do total de ações do BB. A Previ (fundo de pensão do BB) tem 13,7%; o BNDESPar, 5,8%; capital estrangeiro, 1%; demais pessoas físicas, 4,8%; demais pessoas jurídicas, 1,7%; e outros fundos de pensão, 1,2%. O BB tem ao todo 349.838 acionistas. O total de ações do banco soma 711,995 bilhões. Desse total, 399,197 bilhões são ON e 312,798 bilhões, PN.