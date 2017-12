Adiada novamente discussão do projeto das agências reguladoras Foi cancelada, mais uma vez, a reunião da Comissão Especial da Câmara que analisa o projeto de lei que reestrutura as agências reguladoras. Da pauta da reunião constava a apreciação do substitutivo elaborado pelo relator, deputado Leonardo Picciani (PMDB-RJ) ao projeto. O cancelamento da sessão foi pedido pelo presidente da Comissão Especial, deputado Henrique Fontana (PT-RS), que estava fora de Brasília e vai tentar fazer uma sessão amanhã, às 14h30. Na semana passada, a comissão já havia tentado, sem sucesso, retomar a discussão do projeto, que está parado desde agosto, quando foi concluída a segunda versão do substitutivo de Picciani, que ainda não foi lida na comissão.