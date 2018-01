Adiada reunião entre BNDES e controladora da Varig A reunião de representantes da Fundação Ruben Berta, controladora Varig, com técnicos do BNDES, inicialmente marcada para amanhã, foi adiada para a próxima quarta-feira, no sede do banco, no Rio. O horário ainda não foi definido. O encontro foi pedido pelo ministro da Defesa e vice-presidente, José Alencar, ao presidente do BNDES, Guido Mantega, na semana passada, quando representantes da Varig foram a Brasília, em busca de uma solução para a crise da companhia aérea. A Fundação Rubem Berta anunciou, no início da semana passada, que estava estudando formalmente três propostas de compra de participação na empresa e haveria ainda outras três, que não haviam preenchido todos os requisitos. Mesmo assim, os controladores da Varig sustentam ser necessário um aporte de recursos do BNDES para concluir a negociação. O banco já foi procurado pela direção da Varig diversas vezes, nos últimos três anos, mas a companhia aérea não conseguiu atender as exigências para concessão de financiamento.