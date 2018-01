Adiada reunião entre Tarso Genro e Palocci Foi adiado o encontro do ministro-chefe da Secretaria Especial do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, Tarso Genro, com o minitro da Fazenda, Antônio Palocci, para discutir as propostas do conselho de crescimento da economia. A reunião, que estava prevista para hoje, foi adiada por motivo de agenda do ministro Palocci, e porque, segundo a assessoria de Genro, as propostas ainda não estão fechadas. Essas propostas serão entregues formalmente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva na reunião do pleno do Conselho, marcada para o dia 21 de agosto, no salão Oeste do Palácio do Planalto. Hoje, Genro terá apenas uma audiência com o presidente Lula, às 15 horas, para tratar de agenda de rotina, segundo sua assessoria.