Adiada votação das MPs do setor elétrico O presidente da Câmara, João Paulo Cunha, adiou para esta quarta-feira a votação das MPs 144 e 145, que tratam do setor elétrico. Para conseguir aprovar a medida que trata do modelo energético (144), ele marcou sessão extraordinária para as 9h, já prevendo que o PFL e PSDB repitam a estratégia adotada na sessão de hoje para votação da MP 145, que autoriza a criação da Empresa de Pesquisa Energética. Com base no regimento, a oposição pediu o adiamento, que pode ser feito até a próxima sessão. A Secretaria da Mesa da Câmara explicou que um eventual pedido de vista à MP 144 não impedirá a votação amanhã. A medida será discutida na sessão extraordinária da manhã e a vista é concedida até a sessão seguinte, que será à tarde. Assim, poderiam ser votadas as MPs 144 e 145. A ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, foi apanhada de surpresa com o adiamento da discussão das MPs. Após o anúncio do adiamento, ela ligou para o gabinete do relator da matéria, deputado Fernando Ferro (PT-PE), em busca de mais informações sobre o ocorrido. Ela havia deixado na Câmara seis assessores para acompanhar o assunto, prontos para auxiliar em eventuais negociações que ocorressem à última hora. Fernando Ferro, no entanto, disse que o adiamento não traz problemas. "Está mais fácil do que eu pensava", disse.