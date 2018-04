Adiado detalhamento das medidas de energia O coordenador do Programa de Revitalização do Setor Elétrico, Octávio Castelo Branco, disse hoje que o detalhamento das 18 medidas do programa só será feito à Câmara de Gestão da Crise de Energia elétrica (GCE) na próxima semana. Esse detalhamento estava previsto para ocorrer nesta semana, mas foi adiado devido ao apagão que atingiu dez Estados e o Distrito Federal na segunda-feira. Segundo ele, serão divulgadas na próxima semana as regras que estão em fase de elaboração mais avançada. Castelo Branco participou nesta quarta-feira, na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), de reunião de representantes do BNDES, do qual é diretor de Infraestrutura, com agentes do mercado de energia. Neste reunião, foi discutida a proposta de substituição do Mercado Atacadista de Energia (MAE) pelo Mercado Brasileiro de Energia (MBE). De acordo com Castelo Branco, a idéia em estudo é que o MBE comece a funcionar ainda no primeiro semestre deste ano.