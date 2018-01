Adiado mais uma vez julgamento do caso Nestlé Foi adiado mais uma vez o julgamento do último recurso apresentado pela Nestlé ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para manter a compra da Chocolates Garoto. O recurso estava pautado para a sessão de hoje, que começa logo mais, às 14 horas, mas a ausência do conselheiro Luiz Scaloppe, comunicada somente hoje pela manhã à presidência do Cade, adiou o julgamento. A lei determina que haja no mínimo cinco conselheiros para os julgamentos e, no caso Nestlé, a presidente Elizabeth Farina está impedida de votar, porque trabalhava como consultora da empresa.