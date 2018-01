Adiado prazo para conclusão do inquérito do Banco Santos O Banco Central (BC) decidiu prorrogar por mais 120 dias o prazo final de conclusão do inquérito sobre os motivos que levaram a intervenção do Banco Santos em 12 de novembro do ano passado. O prazo inicial de conclusão dos trabalhos da comissão de inquérito do banco se encerraria amanhã e foi adiado em função da complexidade do caso envolvendo o banco de Edemar Cid Ferreira. A previsão de técnicos envolvidos no processo de intervenção é de que o inquérito só venha a ficar pronto nos dias finais do novo prazo de 120 dias. "Dificilmente este prazo será cumprido com antecedência", disse uma fonte consultada pela Agência Estado. Um novo adiamento por 120 dias, no entanto, não será possível em função de determinação legal.