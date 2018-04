Adição de álcool ao diesel pode reduzir importações Uma possibilidade de uso do álcool que vem sendo estudada ainda embrionariamente no País é a adição de álcool no diesel. A experiência vem sendo testada em 20 ônibus no Paraná e, dizem os técnicos do setor sucroalcooleiro, contribuiria para a diminuição da importação de derivados e também de petróleo, se adotada em larga escala por frotas de ônibus nas grandes capitais. Hoje o diesel é que o que mais pesa na compra de petróleo, já que há "sobra" de gasolina. Em 2001, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP) foram importados 6,6 bilhões de litros de óleo diesel, num dispêndio de US$ 1,2 bilhão. Em palestra proferida durante a semana passada, o gerente executivo de investimento da Petrobras, Ricardo Greenghalgh Barreto Neto, explicou que um dos grandes desafios da estatal para os próximos anos é adaptar as refinarias para tirar maior proveito do petróleo brasileiro, que possui característica mais pesada. Os planos de investimentos prevêem, segundo ele, US$ 4,7 bilhões a serem aplicados nas refinarias. Entre as modificações no processamento está a conversão de 30% do óleo combustível (utilizado em caldeiras) produzido hoje, em óleo diesel. O consumo de óleo combustível no País caiu no último ano, principalmente depois da entrada do gás, na mesma proporção em que a produção de óleo combustível aumentou, devido às características do petróleo nacional. Com isso, as exportações do produto aumentaram de 1,7 bilhão de litros para 6,3 bilhões de litros no ano passado, pelos dados da ANP. Segundo experiências realizadas pela União da Agroindústria Canavieira (Unica) com acompanhamento de técnicos da USP, a adição de álcool seria permitida somente na proporção de 3% no diesel, sem a utilização de aditivos ou de 7% com a utilização de um aditivo. Além do Brasil, a Suécia tem testado a mistura, com proporções de até 15% de álcool no diesel. A adoção da medida no país em larga escala, entretanto, seria dificultada pelo tipo de óleo diesel produzido no país, afirmam técnicos do setor.