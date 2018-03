Adidas lucra US$ 253,7 mi em 2002 A alemã Adidas-Salomon AG, segunda maior fabricante mundial de produtos esportivos, confirmou os resultados preliminares divulgados em janeiro, com um lucro líquido de 229 milhões de euros (US$ 253,7 milhões) em 2002, ante um lucro de 208 milhões de euros em 2001. As vendas subiram para 6,5 bilhão de euros (US$ 7,2 bilhões) em 2002, de 6,1 bilhões de euros no ano anterior. A Adidas prevê um crescimento do lucro líquido de 10% a 15% em 2003 e de aproximadamente 5% das vendas, apesar do declínio da economia alemã. Os pedidos em carteira, uma importante medição sobre as vendas futuras, subiram 6% em 2002. Excluindo efeitos cambiais, o aumento foi de 14%, representando o maior índice de crescimento em quatro anos, disse a empresa. A Adidas afirmou que alcançou o nível mais baixo de sua dívida em cinco anos, com empréstimos líquidos de 1,5 bilhão de euros (US$ 1,6 bilhão) em 2002, ante 1,7 bilhão de euros em 2001. Na América Latina, onde a receita é gerada na maior parte pela marca Adidas, as vendas declinaram 9% para 163 milhões de euros (US$ 180,5 milhões) em 2002, devido aos efeitos negativos do câmbio na região. Por outro lado, em bases neutras excluindo o câmbio, as vendas cresceram 31%, como resultados de maiores vendas no Brasil, Argentina, Chile e México. Na Ásia, as vendas cresceram 16% para 1,2 bilhão de euros (US$ 1,3 bilhão). Na América do Norte, as vendas aumentaram 8% para 2 bilhões de euros (US$ 2,2 bilhões). Na Europa, as vendas subiram 4% para 3,2 bilhões de euros (US$ 3,5 bilhões) em 2002.