Administração Chávez beneficiou o Brasil, diz executivo Durante seus pouco mais de dois anos à frente do governo da Venezuela, o ex-presidente Hugo Chávez beneficiou bastante o Brasil. A opção ideológica de esquerda de Chávez, que incomodava os Estados Unidos, levou o líder a buscar outros aliados na região, o que beneficiou o País do ponto de vista comercial. A avaliação é do empresário Jaques Eluf, presidente da trading I.A.T., que tem negócios no país vizinho. Tradicionalmente, a Venezuela comprava manufaturados dos EUA, mas o Brasil ampliou suas vendas nos últimos anos. A reaproximação entre Brasília e Caracas, na verdade, teve início no governo Rafael Caldera (1994-1999), de quem Chávez foi ministro do Planejamento. Em 1995, segundo Eluf, o então chanceler Fernando Henrique Cardoso sugeriu à Petrobras que adquirisse mais petróleo de países da América Latina, o que beneficiou diretamente a Venezuela. Foi nesse momento que o Brasil ampliou suas vendas para o país, desbancando, por exemplo, a primazia dos tratores norte-americanos. No período, também cresceu a participação de empreiteiras brasileiras na Venezuela e o Brasil passou a comprar energia dos venezuelanos. "As relações comerciais não devem mudar nada com o novo governo", afirmou o empresário, um dos primeiros a exportar para a Venezuela. Em 2000, um grupo de 17 empresas brasileiras começou a cumprir o maior contrato de exportação de máquinas e implementos agrícolas já assinado pelo País. Foram US$ 84 milhões em equipamentos, entre tratores, semeadores, pulverizadores e máquinas para solo e estocagem, vendidos para a Venezuela, como parte do Programa de Modernização da Produção Agrícola dos Estados venezuelanos de Barinos e Guarica. No pacote fechado com a Venezuela, havia equipamentos que variavam de US$ 1 mil, como o fumigador, até colheitadeiras, de US$ 110 mil. O significado da venda recorde de equipamentos agrícolas para a Venezuela foi além da contribuição à balança comercial brasileira. Segundo Eluf, a exportação facilita a entrada brasileira nos países da região do Caribe, hoje praticamente nula.