Administradora lança fundo de ações no exterior A administradora de recursos Investidor Profissional, uma das 15 maiores do País segundo ranking da Associação Nacional de Bancos de Investimentos (Anbid), lança no mês que vem o primeiro fundo de ações em bolsas de valores do G-7, grupo dos sete países mais ricos do mundo. O fundo, que deverá ser lançado logo depois do carnaval, está sendo operado, em caráter experimental, desde setembro, com capital dos próprios sócios da administradora. Atualmente, o montante de recursos aplicado é de US$ 1,5 milhão e a meta é chegar a US$ 15 milhões até o fim de junho. Está sendo fechado um acordo com bancos de investimentos estrangeiros para que eles ofereçam participações no fundo a clientes no Brasil e no exterior.