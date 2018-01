Administradoras de condomínio inovam O sistema Pllus, central de serviços 24 horas com serviços diferenciados e descontos de até 20%, lançado pela Hubert Imóveis, começa a operar com 66 parceiros entre serviços e lojas. O objetivo é melhor atender os 15 mil condôminos dos prédios administrados pela empresa e oferecer aos incorporadores um argumento de venda inédito e imediato para seus lançamentos. O cartão Pllus dá acesso a uma central de atendimento 24 horas, com leque amplo de benefícios que vão desde serviços básicos de encanador, eletricista, chaveiro e consertos de eletrodomésticos, até aqueles que só podem ser contratados com antecedência. A Hubert acha que, para os condomínios dos prédios administrados pela empresa, a adesão ao Pllus levará mais qualidade de vida. Para as construtoras, será mais fácil vender suas unidades com esse serviço já garantido para os compradores dos imóveis. Esses novos proprietários poderão beneficiar-se antes mesmo da entrega das chaves. Tudo isso consta dos catálogos que a Hubert vai enviar de três em três meses ao público-alvo. Itambé oferece Quality Life O Quality Life, da Itambé, é um programa de busca e agendamento de serviços que o condômino recebe em casa. Já foram mais de 800 solicitações com 96% de satisfação, medida através de pesquisa pós-atendimento. Por meio dele, o condômino pode agendar desde serviços de personal trainers até baby sitters, são mais de 60 profissionais, prontos para atendê-lo, e mais de 90 lojas credenciadas que oferecem descontos exclusivos para os condôminos da Itambé. Todos serviços são opcionais, sem nenhuma taxa mensal.