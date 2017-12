ADR pode diminuir mercado brasileiro Desde o final do ano passado, o mercado de American Depositary Receipt (ADR) - certificados emitido por bancos norte-americanos, que representam ações de uma empresa fora dos Estados Unidos - voltou a atrair a atenção de empresas brasileiras. Em outubro de 1999, a Ultrapar Participações S.A lançou US$ 161 milhões em ADR nível III. São papéis que, além de serem negociados no mercado norte-americano, também são listados na Bolsa de Nova Iorque. E, por serem papéis novos, há uma captação de novos recursos. Nesse ano, a Votorantim Celulose e Papel (VCP) também listou suas ADRs e abriu uma operação de US$ 118 milhões, tendo o Citibank como banco depositário. Os números da recuperação iniciada no final de 1999 ainda são muito baixos. Para se ter uma idéia, em 1997 o programa de ADRs de empresas brasileiras atingiu US$ 2 bilhões. Entre essas operações, U$ 1,6 bilhões foi de lançamento de ADR nível III. A maior operação foi do Unibanco - US$ 963 milhões em ADRs. Vale destacar que a retração do mercado de ADRs em 1997 e 1998 foi motivada pela crise internacional provocada pela situação econômica da Rússia e Tailândia. ADR dá mais visibilidade à empresa no exterior De acordo com Orlando Viscari, diretor de ADR do Citibank no Brasil, no período em que não foram lançadas ADRs nível III, as empresas continuaram a operar com ADR nível I e II. No primeiro caso, as ADRs não são negociadas em bolsa e, no segundo, são negociados em bolsa mas não listados. "Em todos os níveis de ADRs há uma ampliação da base de investidores da empresa, principalmente no nível III quando trata-se de capital novo. Isso aumenta o volume de negócios com os papéis e dá maior visibilidade à empresa no exterior", explica Viscardi. Mercado acionário brasileiro pode ter menor volume de negócios O lançamento de ADRs tem provocado uma diminuição no volume de operações no mercado acionário brasileiro. Júlio Ziegelmann, diretor de renda variável da BankBoston Asset Management, afirma que a cobrança da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) inibe a venda de ações no Brasil, já que o tributo diminui a rentabilidade do investimento. Alexandre Póvoa, diretor de renda variável da ABN Amro Asset Management, concorda com o executivo do BankBoston e acrescenta que a venda pulverizada de ações pode ser uma maneira para fortalecer o mercado de capitais no Brasil. Exemplo disso deverá ser visto com o leilão das ações da Petrobras, que pretende atingir um grande número de investidores. Além disso, Póvoa afirma que, caso a CPMF não fosse cobrada dos investidores que aplicam em ações, o segmento ficaria muito mais atrativo, tanto para investidores nacionais como internacionais. Mas o executivo acredita que trata-se de uma questão muito complicada e que demandará de decisões agressivas no âmbito político. Veja na seqüência como o lançamento de ADR, apesar de trazer algumas conseqüências negativas para o mercado acionário no Brasil, também pode ter impacto favorável à valorização das ações da empresa no Brasil.