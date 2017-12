ADR pode provocar alta nas ações O lançamento de American Depositary Receipt (ADR) - certificados emitido por bancos norte-americanos, que representam ações de uma empresa fora dos Estados Unidos - é motivado por três fatores, de acordo com Orlando Viscardi, diretor de ADR do Citibank no Brasil. São eles: segurança, conforto e custo. "Segurança porque as operações são liquidadas em três dias no exterior e no Brasil é mais demorado. Conforto porque não há mais necessidade de converter moedas. Custo porque as taxas no exterior são mais baixas", explica. O lançamento de ADRs no exterior segue três níveis I, II e III. No primeiro, o papel não pode ser negociado nas bolsas de Nova Iorque, apenas no mercado secundário. No nível II, os papéis podem ser negociados em bolsa, porém não podem ser emitidos papéis novos e, no nível III, não há mais restrições e o papel é listado em bolsa norte-americana. Atualmente, há 86 programas de ADRs de empresas brasileiras, sendo que 26 são nível III. O diretor de renda variável da ABN Amro Asset Management, Alexandre Póvoa, acrescenta que quando uma empresa lança ADRs no exterior, o principal objetivo é conseguir visibilidade no mercado internacional e, com isso, atrair novos investidores. Investidor brasileiro pode ser beneficiado Para o investidor brasileiro, há tanto conseqüências positivas como negativas. Por um lado há um enfraquecimento do mercado de capitais no Brasil. Mas, por outro lado, pode haver um aumento no volume de negócios com os papéis da empresa que iniciou um programa de ADR ou listou o ADR em bolsa. "Isso atrai novos investidores e essa procura maior faz com que o preço das ações suba", explica Júlio Ziegelmann, diretor de renda variável da BankBoston Asset Management. Outro ponto positivo para o acionista é a diminuição da importância do mercado nacional em relação ao risco dos papéis da empresa. De acordo com Nicolas Balafas, diretor de renda variável do BNP Asset Management, se o cenário internacional estiver melhor, a ação tende a absorver menos o impacto de turbulências no mercado interno.