Adress: Associado pode procurar Unimed na 2a A partir de segunda-feira, os ex-clientes da Administração, Representação de Sistemas de Saúde Ltda. (Adress) já podem se dirigir à Unimed-Rio para regularizar a situação com a cooperativa e usar o novo plano. A transferência dos clientes da Adress para Unimed foi formalizada hoje. Poderão se credenciar à Unimed os usuários que quitaram a parcela de novembro da Adress. Pela lei, o usuário pode atrasar em até 60 dias o pagamento e ser atendido. O consumidor, segundo a Unimed-Rio, tem o prazo de um mês para fazer a transferência. A solução de emergência para os ex-segurados da Adress foi intermediada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), onde foi assinado o compromisso hoje. A ANS decretou a liquidação extrajudicial da Adress no último dia 5. De lá até hoje, os clientes da Adress estavam sem plano de saúde. A ANS calcula que a dívida da Adress com os fornecedores chegue a R$ 40 milhões. Nos primeiros 90 dias, os segurados pagarão à Unimed os mesmos valores que desembolsavam para Adress e não precisarão cumprir carência para obter cobertura em atendimento médico-hospitalar básico - quarto coletivo - com direito a obstetrícia. Apenas se desejarem mudar para outro plano da Unimed-Rio, o que só será possível após os primeiros 90 dias, terão de cumprir carência, mas só para os benefícios adicionais que na constavam do plano anterior. A Unimed-Rio informou que depois dos três meses, a diferença de preço dos planos para quem se interessar em ficar na cooperativa vai ser acertada. "Deve haver uma defasagem de preço dos planos, mas foi a solução encontrada junto com a ANS para atender os clientes da Adress", disse o presidente da Unimed - Rio, Celso Barros. O presidente da Unimed-Rio informou também que não descarta a hipótese de o consumidor que pagava um plano mais caro negociar a sua situação na cooperativa. Barros disse que o número de clientes da Adress deve chegar a dois mil. A Unimed-Rio atende 375 mil clientes no município do Rio e tem 3.400 médicos credenciados. Os atendimento dos ex-clientes da Adrres começa na segunda-feira e será das 13h às 16h. De terça-feira em diante o atendimento será das 10h às 16h. O local de atendimento fica na Rua do Ouvidor, 161, 11o andar. Informações podem ser obtidas pela central 24 horas de atendimento: 0800 - 566644 O Procon - RJ, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, não divulgou nenhuma orientação ao consumidor e não retornou os telefonemas da Agência Estado.