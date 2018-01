Adress: veja riscos para consumidor A liquidação extrajudicial da operadora de planos de saúde Adress - Administração, Representação de Sistemas de Saúde Ltda., decretada hoje pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), não é garantia dos direitos do consumidor de seus usuários. Isso porque não há garantia de que haja uma outra empresa de saúde interessada na carteira de clientes da operadora, que será leiloada pela ANS. Se não houver interessada, o cliente não terá nenhuma garantia sobre as suas carências, preços de mensalidade e rede credenciada. A liquidação foi decretada porque a operadora não atendeu à direção fiscal adotada pela ANS no dia 27 de dezembro passado. Além disso, o dirigente da operadora não atendeu ao edital de convocação para uma reunião na ANS, publicado em jornais de grande circulação. A Assessoria de Imprensa da ANS informou que somente agora terá acesso aos dados reais da Adress - número de usuários, rede credenciada, dívidas etc. -, pois, até então, conhecia apenas os números divulgados pela própria empresa. Usuário da Unicor já é atendido pela Samcil No caso da operadora Unicor - Saúde Unicor Assistência Médica Ltda. -, a liquidação extrajudicial não trará nenhuma alteração para o usuário. Há seis meses, eles já são atendidos pela empresa Samcil. De acordo com a Assessoria de Imprensa da ANS, na época do leilão da Carteira da Unicor, as carências foram mantidas, assim como as mensalidades. Porém a rede credenciada foi alterada, ou seja, passou a ser da operadora Samcil.