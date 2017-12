ADRs da Ambev em Nova York A Companhia de Bebidas das Américas (AmBev) terá seus American Depositary Receipts (ADRs), certificado emitido por bancos norte-americanos que representa ações de uma empresa fora dos Estados Unidos, listados a partir de hoje na Bolsa de Nova York (NYSE). Esses papéis substituirão os ADRs da Brahma, negociados no mercado norte-americano desde junho de 1997. O co-presidente do Conselho de Administração da companhia, Marcel Telles, tocará o sino que marca o fechamento dos negócios do dia. Também estarão presentes na cerimônia o diretor financeiro e de relações com investidores da empresa, Felipe Dutra, o presidente da Pepsi-Cola Internacional, Peter Thompson, e a top model brasileira Gisele Bündchen.