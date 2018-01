ADRs de teles lideram queda de papéis brasileiros Os ADRs da Tele Sudeste Celular registravam há pouco a maior queda entre os papéis brasileiros negociados em Nova York. Os recibos despencavam US$ 6,00 (13,6%), para US$ 38,00. Os ADRs da Telesp vinham logo a seguir, com baixa de US$ 4,56 (17,3%), cotados a US$ 21,75. Uma fonte da área de gestão de recursos ouvida pela Agência Estado adiantou ontem o comportamento. Segundo essa fonte, o desconto dos papéis está ligado ao término do prazo para a conversão em ações da Telefónica - no próximo dia 30. Como as operações nos Estados Unidos são liquidadas em três dias úteis após o negócio (D+3), a aquisição de ADRs das empresas brasileiras teria de ser feita até ontem para viabilizar a troca por recibos de ações da Telefónica. Veja abaixo links sobre como proceder com as ações da Telesp ou Tele Sudeste Celular na toca por BDRs