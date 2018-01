Advogado admite que banqueiro Daniel Dantas será indiciado O advogado do banqueiro Daniel Dantas, Nélio Machado, já está na Polícia Federal onde irá acompanhar o depoimento do executivo no inquérito que apura o caso Kroll. Segundo Machado, Dantas deverá ter o mesmo tratamento dado à presidente da Brasil Telecom, Carla Cico, que foi indiciada na segunda-feira por corrupção ativa, divulgação de segredo e formação de quadrilha. O advogado acredita que a decisão da Anatel de manter o afastamento do Opportunity da gestão do CVC, fundo que contrata a operadora Brasil Telecom, não irá influenciar o inquérito de hoje, já que é uma questão administrativa.