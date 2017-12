Advogado de Edemar entrará com pedido de habeas corpus O advogado Arnaldo Malheiros Filho anunciou que entrará com pedido de habeas corpus em favor de seu cliente, o empresário Edemar Cid Ferreira, cuja prisão preventiva foi decretada hoje pela 6ª Vara Criminal da Justiça Federal de São Paulo. Para a defesa, a afirmação do juiz - de que, em liberdade, Edemar ameaça a ordem pública - não se sustenta. "Meu cliente foi preso em sua casa, onde sempre esteve à disposição da Justiça", afirma o advogado Malheiros Filho, lembrando que Edemar jamais praticou qualquer ato que perturbasse o andamento das investigações ou do processo. Além do pedido de habeas corpus, a defesa do empresário aguarda julgamento do pedido de afastamento do juiz Fausto de Sanctis do caso por considerar sua atuação "parcial". Anteriormente, de Sanctis chegou a confiscar a residência do banqueiro, determinando que o imóvel deveria ser transformado em museu. A decisão foi considerada indevida pelo Superior Tribunal de Justiça que suspendeu seus efeitos.