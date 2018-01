Advogado decide se recorre da cassação de liminar O advogado Pedro Dinamarco, responsável pela ação movida pelo professor Fábio Merlin, que resultou na suspensão do processo de licitação das licenças do Serviço Móvel Pessoal, disse que decidirá até amanhã se recorrerá ou não da decisão do presidente do TRF de São Paulo, desembargador José Kallás, que cassou a liminar que interrompia o processo. Dinamarco disse que consultará Fábio Merlin para tomar a decisão. O recurso poderá ser em forma de agravo regimental, apresentado ao TRF de São Paulo, ou de mandado de segurança, ao Superior Tribunal de Justiça. Dinamarco avalia que será difícil obter uma decisão da Justiça, seja qual for o recurso a ser movido, antes da realização da sessão de entrega de propostas, que foi remarcada para esta quinta-feira. O advogado diz que, em uma situação normal, o recurso no TRF não poderia ser julgado nem mesmo antes da data do leilão, marcado para a próxima terça-feira. No caso do mandado de segurança, ele acredita que o STJ poderia julgá-lo antes do dia 6/2.