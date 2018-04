Advogado defende Edemar em denúncia O advogado Márcio Valfredo Bessa afirmou ontem que "não haveria qualquer tipo de fraude" caso tivesse ocorrido a restituição de créditos tributários pleiteada pelo ex-banqueiro Edemar Cid Ferreira, do Banco Santos. Na última terça-feira, o Ministério Público Federal denunciou Edemar e um sobrinho dele, Ricardo Ferreira de Souza e Silva, por supostamente tentarem receber valores bloqueados na falência do Banco Santos. Como presidente e diretor da Procid Participações e Negócios S.A., eles apresentaram pedido de restituição de Imposto de Renda da empresa, em setembro de 2006, sobre créditos superiores a R$ 10 milhões, apesar de os recursos da companhia estarem bloqueados desde a intervenção do Banco Central no Banco Santos, em 18 de novembro de 2004. Márcio Bessa atua no processo administrativo de restituição, que está em curso. Segundo ele, "os pedidos foram protocolados dada a responsabilidade dos diretores perante a sociedade Procid e ao mercado". O advogado anotou ainda que "(os pedidos) se referem à restituição de créditos tributários decorrentes de impostos pagos a maior para o Fisco nos anos de 2003 e 2004". "Não haveria qualquer tipo de fraude caso a restituição tivesse ocorrido, visto que trocar-se-ia no ativo da empresa um crédito tributário, sem qualquer utilidade para os credores ou para empresa, por dinheiro, que continuaria indisponível, só que teria uma maior liquidez para os eventuais credores", explicou Bessa.