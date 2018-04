Advogado tenta um habeas-corpus para Freire O advogado Paulo Freitas, que defende o ex-vice-presidente de Operações do Banco Nacional Roberto Freire Duarte, está em Brasília para tentar entregar um pedido de habeas-corpus ao presidente em exercício do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Nilson Neves. Duarte se entregou no início da tarde de hoje, a conselho do advogado. Freitas seguiu para Brasília às 14h. Apesar disso, familiares de Duarte chegaram há pouco ao presídio Ponto Zero trazendo um colchonete, travesseiro e ventilador.