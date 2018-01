Advogados lideram domínios na Internet Entre os domínios registrados na Internet de profissionais liberais, os advogados lideram a lista. Segundo estatística da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), 2.023 advogados possuem sites com a terminação "adv.br". Passam a frente até dos especialistas em Tecnologia da Informação, que estão em segundo lugar com a terminação "eti.br" e 1.239 registros. Do terceiro ao quinto, o ranking segue a seguinte ordem: médicos (med.br), com 1.189; engenheiros (eng.br), com 974; e professores (pro.br), com 698 registros. Apesar de estarem na Internet, os advogados não podem prestar serviço na rede. De acordo com o presidente da Comissão de Informática Jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seção São Paulo, Marcos da Costa, não se pode consultar um advogado pelo site ou por e-mail, pois a relação com o cliente deve ser sobretudo pessoal. "O advogado pode ter um site, mas deve seguir as normas do Tribunal de Ética da OAB. Nem tudo pode ser estar na rede, e o que aparecer deve ter apresentação moderada. O conteúdo deve estar de acordo com as regras de conduta dos advogados na Internet." Ele também acredita que o número de advogados com domínio na rede seja maior. "A Fapesp contabiliza os domínios ´adv.br´. Mas há muitos escritórios e advogados que montaram seu site antes da existência deste domínio, apenas na época do ´com.br´." Outro ponto observado por Costa é a falta de critérios da própria Fapesp em autorizar o uso do ´adv.br´. Portanto, ter ´adv.br´ não significa que seja advogado. "Qualquer um pode abrir um site com este domínio. Só que quem prestar falsas informações ou fingir ser advogado estará cometendo crime de falsidade e estará sujeito à punição." Sites que podem tirar dúvidas genéricas Não é possível prestar serviços advocatícios pela Internet, mas os sites dos advogados possuem textos genéricos sobre temas do universo jurídico, legislações, decisões dos tribunais, novidades da área etc. Veja abaixo alguns sites selecionados pela Agência Estado que podem tirar dúvidas sobre questões jurídicas. - http://www.direitonaweb.adv.br: contém novidades do universo jurídico, dicionário de latim, textos sobre as diversas áreas do Direito, informações sobre Direito do Consumidor com destaque para os principais temas e dúvidas. Também há decisões de outros tribunais e links para diversos sites jurídicos. É possível baixar o arquivo de leis, decretos, emendas constitucionais, Constituição Federal etc. - http://www.faroljuridico.com.br: o site oferece modelos diversos de petições - documento jurídico em que consta a descrição dos fatos para a apreciação do juiz competente -, artigos jurídicos, dicionário de latim, jurisprudência - decisões de tribunais superiores que servem de parâmetro a questões do mesmo gênero -, entre outros. Também é possível obter um e-mail gratuito e se inscrever em grupos de discussão; - http://www.janeresina.adv.br: site de um escritório em Campo Grande (MS). É possível acessar as notícias de decisões dos Tribunais. Há modelos de requerimento como defesa de multa de trânsito, procuração e recibo de pagamento. Cadastrando-se, o usuário receberá notícias jurídicas via correio eletrônico. Tem também um tira-dúvidas por e-mail; - http://www.uj.com.br: há vários modelos de contrato como de concessão de linha telefônica, de compromisso de compra e venda, de doação, de locação, entre outros. O site também apresenta modelos de petição, doutrinas e jurisprudência. Alguns serviços como cálculos judiciais estão disponíveis apenas para assinantes. O site também facilita o contato online entre o cliente e seu advogado. Ou seja, com uma senha e um login, é possível acessar o andamento do processo.