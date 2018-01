Advogados pedem a liberdade do ex-presidente da Livedoor Os advogados do ex-presidente do grupo de internet Livedoor Takafumi Horie pediram hoje, ao Tribunal do Distrito de Tóquio, a liberdade para seu cliente por meio de pagamento de fiança. O empresário está preso desde 23 de janeiro sob acusação de fraude na bolsa e falsificação de dados financeiros. Para se decidir, a Corte ainda ouvirá os testemunhos e relatórios dos advogados do empresário e da Promotoria. Na segunda-feira, a Promotoria japonesa acusou formalmente Horie e outros três diretores da Livedoor - Ryoji Miyauchi, ex-administrador financeiro; Fumito Okamoto, ex-diretor e presidente comercial, e Osanari Nakamura, presidente da Livedoor Finance, por violação da Lei de Intercâmbio de Ações.