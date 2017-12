Advogados tentam livrar vice-presidente da Fiesp da prisão Os advogados do empresário Carlos Roberto Liboni, vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), e de seus sócios na Smar Equipamentos Industriais esperam para hoje ou amanhã o julgamento do pedido de habeas corpus em favor deles, acusados de dívidas com o INSS e de sonegação fiscal com as Fazendas estadual e federal num total de R$ 254,65 milhões. Eles tiveram a prisão preventiva decretada, mas ainda não foram encontrados. Segundo o diretor da Fiesp em Ribeirão Preto, Mario Garrefa, Liboni estaria em Houston (EUA), sede de uma subsidiária da Smar, desde dezembro. Roberto Podval, um dos advogados de defesa, afirmou que os controladores da Smar são acusados de dever mais de R$ 2 milhões ao INSS. Nesse processo, afirmou, a empresa fechou um acordo com o INSS há cerca de 20 dias. Mas a Justiça levou em conta outros agravantes para decretar a prisão preventiva. Ao todo, a Smar tem 28 processos federais e vem sendo investigada há 20 anos. O procurador da República André Menezes, que atua nas investigações sobre a conduta da Smar, disse que além da sonegação fiscal, a reiteração da conduta dos seis sócios da empresa por vários anos foi um dos principais agravantes para que os pedidos de prisão fossem decretados. Menezes afirmou que o fato de sócios-diretores da empresa tentarem renegociar a dívida com o INSS não os isenta de serem investigados pelo crime de sonegação fiscal. "É como se um ladrão roubasse um banco e depois devolvesse o dinheiro . Isso não acabaria com o seu crime", disse Menezes. Em 1986, os executivos da empresa foram detidos na sede da companhia, em Sertãozinho (SP), também acusados de sonegação fiscal, e levados para a cadeia em Ribeirão Preto. Por terem curso superior, foram encaminhados para a sede do Corpo de Bombeiros, onde ficaram por uma semana. Em seguida conseguiram habeas corpus e responderam o processo em liberdade. Eleição O caso teve repercussão na Fiesp, que em agosto elege o novo presidente. Claudio Vaz, candidato da situação, da qual Liboni é articulador, descartou a possibilidade de que tenha havido má fé por parte do empresário. Na avaliação dele, a situação da Smar é a mesma enfrentada por diversas empresas brasileiras. "Foram tantos planos econômicos e tantas mudanças de câmbio que milhares de empresas acabaram passando por sérias dificuldades", disse Vaz. O presidente da Fiesp, Horacio Lafer Piva, lamentou a situação dos sócios da empresa. "A situação da Smar é a mesma porque passam milhares de empresas brasileiras", afirmou. Piva ressaltou que, pelas informações obtidas até agora, o débito da empresa já está sendo negociado.