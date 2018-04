Advogados vêem margem para ajuste nas telecom Existem margens para ajustes na regulamentação das operadoras de telecomunicações, sem obrigatoriamente ferir os termos contratuais. Embora a comprovação da necessidade de mudanças seja, em alguns casos, complexa, a opinião de advogados especializados no tema é de que os órgãos reguladores brasileiros têm mostrado sensibilidade à dinâmica própria do setor. "Existem margens para se interpretar restrições sem ferir o modelo ou o marco regulatório", afirma Floriano Azevedo Marques Neto, do escritório Manesco e Advogados. Ele avaliou como extremamente positiva a declaração do ministro das Comunicações, Juarez Quadros, de que é possível definir mudanças nos termos contratuais das concessionárias, desde que haja amparo legal. "A Anatel já tem promovido alterações na margem da interpretação da lei", afirmou, citando como exemplo o Serviço Móvel Pessoal (SMP), criado como forma de permitir fusões e consolidações entre as empresas de celular antes dos cinco anos previstos na regulamentação. "A Anatel não tem postura inflexiva nem é ´taleban´ regulatório", disse Marques Neto. Ele destaca que muitas das mudanças suprem as necessidades das empresas, mas não necessariamente os interesses dos investidores, o que nem sempre é interpretado pelo setor como flexibilização. Desequilíbrio No que se refere a alterações que permitam reajustes tarifários acima dos contratados, como defendem as operadoras, a ponderação dos advogados é de que a maior chance que as empresas têm de obter flexibilizações é a cláusula que admite revisões - se comprovado desequilíbrio econômico-financeiro que impeça as operadoras de continuar prestando os serviços dentro das atuais regras. "Mas tem de haver comprovação de fator externo à vontade das operadoras", explica o advogado Paulo Brancher, do escritório Carvalho de Freitas e Ferreira. Segundo ele, essa comprovação é complexa, dado o número de variantes em questão. Brancher destaca que sempre existem riscos inerentes ao negócio, motivo pelo qual não adianta as operadoras simplesmente alegarem que a atual conjuntura econômica trouxe ônus que as impede de ser rentáveis e, por conseqüência, continuarem investindo na operação. Para Raphael De Cunto, do Pinheiro Neto Advogados, a prova do desequilíbrio econômico-financeiro não pode se restringir ao balanço da operadora, mesmo que a maioria delas venha enfrentando dificuldades financeiras. "Não é uma prova fácil. As empresas terão de mostrar que se encontram nessa situação por fatores alheios às suas atribuições", disse De Cunto. Ele cita como exemplo de fator externo o racionamento de energia. A crise energética não afetou as operadoras de telecomunicações a ponto de provocar desequilíbrio econômico-financeiro, mas foi exatamente isso que causou entre as empresas do setor elétrico. Por conta disso, essas concessionárias tiveram o direito de reajustar suas tarifas acima dos índices contratualmente acordados com o órgão regulador. No caso das empresas de telecomunicações, porém, os especialistas não souberam apontar um fato ou evento que pudesse ser usado como argumento suficientemente forte para provocar o desequilíbrio econômico-financeiro e justificar a revisão contratual.