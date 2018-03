AE e O Estado ganham Prêmio Massey de Jornalismo A Agência Estado, por meio do site AE Agro, recebeu o prêmio Massey Ferguson de Jornalismo na categoria internet. A Agência Estado concorreu com o trabalho "Caderno Setorial Safra 2002/03", publicado em forma impressa no jornal O Estado de S. Paulo e em versão digital para internet nos sites aeagro.com.br e estadao.com.br. A versão eletrônica do Caderno de Safra é um dos especiais produzidos no ano passado pelo AE-Agro, serviço online da Agência Estado, especializado em informações sobre o agribusiness. Os assinantes do serviço têm acesso em tempo real a notícias e cotações relativas às principais commodities agrícolas, nos mercados físico e futuro, tanto no Brasil como nas bolsas internacionais. A jornalista Tatiana Fávaro, do Suplemento Agrícola de O Estado de S. Paulo recebeu o prêmio na categoria jornal, com a matéria "A rica fécula da mandioca". Veja a seguir a relação dos vencedores do Prêmio Massey. Categoria Internet * Fátima Cardoso/Venilson Ferreira e equipe - Agrocast /Agência Estado/São Paulo, pelo trabalho Caderno setorial Safra 2002-2003 Categoria Jornal * Tatiana Fávaro - O Estado de S. Paulo - Suplemento Agrícola/São Paulo, pelo trabalho A rica fécula de mandioca Categoria TV * Marcelo Lara - Canal Rural - TV / Joaçaba (SC), pelo trabalho Agricultura Familiar Categoria Rádio * Milena Medeiros Schoeller - Band AM/RS, pelo trabalho A tecnologia na pecuária abrindo caminho para a exportação Categoria Revista * Maristela Teixeira Franco - Revista DBO/São Paulo, pelo trabalho Silagem de milho: Qualidade nas alturas