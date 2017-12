AE Financeiro apontou que maioria esperava juros menores Enquete promovida pelo site AE Financeiro (www.aefinanceiro.com.br) mostrou um mercado dividido em relação às apostas para a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom). O resultado final revela que 25,5% participantes do levantamento acertaram ao apostar que a Selic, a taxa básica de juros da economia, seria reduzida em 1,5 ponto porcentual. Já 27,4% acreditavam que o BC seria conservador e baixaria os juros em apenas 1 ponto porcentual. Para a maioria (29,5%), havia espaço técnico para um corte de 2 pontos porcentuais. E para a minoria (17,6%), a deflação motivaria a equipe econômica a promover redução superior a 2 pontos porcentuais.