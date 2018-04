AEB eleva projeção do superávit comercial para 2009 A Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB) revisou para cima a projeção de superávit da balança comercial (diferença entre exportações e importações) em 2009, de US$ 17,1 bilhões para US$ 21,365 bilhões. A estimativa para as exportações foi reduzida de US$ 163 bilhões para US$ 146,193 bilhões, enquanto a projeção para as importações caiu de US$ 146 bilhões para US$ 124,828 bilhões.