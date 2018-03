Aécio condena pressão do governo sobre presidente da Vale

O governador de Minas Gerais, Aécio Neves disse nesta quarta-feira, 21, concordar que a mineradora Vale precisa aumentar seus investimentos no País, mas condenou a pressão do governo federal sobre o presidente da companhia, Roger Agnelli. "A busca de novos investimentos no Brasil é muito importante, mas a ingerência na empresa privada não é cabível", disse Aécio Neves, ao chegar à cerimônia de abertura da Feira das Américas, da Associação Brasileira de Agências de Viagem (Abav), que está sendo realizada no Riocentro.

O governador afirmou que tem conversado com Agnelli sobre a necessidade de que a companhia agregue valor às suas exportações e afirmou, inclusive, ver oportunidades para investimentos da companhia em siderurgia em Minas Gerais.