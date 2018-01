Aécio e Aloysio defendem que PSDB feche questão em relação à reforma da Previdência

BRASÍLIA – O senador Aécio Neves (PSDB-MG) e o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, defenderam nesta terça-feira, 28, que o PSDB feche questão em relação ao texto da reforma da Previdência, ainda sem data para ser votado na Câmara. O senador, inclusive, disse que discutiu com colegas de bancada no Senado a possibilidade de que parlamentares da sigla votem em bloco a favor das mudanças nas regras da aposentadoria.

"É algo que não é unânime no partido, não é consensual, mas é algo coerente com o que sempre defendemos", afirmou Aécio. "Quando nós decidimos participar do governo Temer apresentamos um conjunto de propostas que estavam condicionadas ao nosso apoio. Grande parte delas foi aprovada."

++Relator diz estar ouvindo reivindicações de ajustes na reforma da Previdência

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em reunião na semana passada para discutir a questão, porém, o partido não chegou a um consenso. Quando um partido fecha questão, o líder da bancada orienta o voto contra ou a favor uma matéria e os deputados devem seguir a determinação, podendo ser punidos em caso de descumprimento.

++'Nova' reforma da Previdência afetaria só 35% dos trabalhadores

"Na minha opinião devemos, sim, fechar questão. É um dos temas que definem a identidade política do PSDB. Precisamos cada vez mais afirmar nossa identidade política", disse Aloysio.

Questionado sobre críticas do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), de que a proposta apresentada pelo governo mantém privilégios, Aloysio afirmou ser preciso aprovar "o que der". "Idade mínima ele (Tasso) disse que era uma coisa xoxa, mas eu acho que é fundamental", disse Aloysio.

++Governo vai gastar mais R$ 14,5 bi em troca de votos pela reforma da Previdência

O presidente interino do partido, Alberto Goldman, porém, disse que ainda é cedo para que o PSDB se posicione, pois ainda não há certeza sobre qual proposta será votada. "Não sabemos qual é o texto que vem ao plenário. Quando soubermos, daí vamos nos reunir e tomar uma decisão em relação a isso", disse.