Aécio propõe mudança no reajuste dos combustíveis O presidente da Câmara, Aécio Neves, apresentou ontem ao presidente da Petrobrás, Francisco Gros, a quem recebeu em seu gabinete, em Brasília, uma proposta de mudança na sistemática de reajustes dos preços dos combustíveis atualmente em vigor. Pela proposta, os reajustes praticados com base na flutuação do preço do petróleo no mercado internacional somente incidiria sobre a parcela importada pela empresa, e não igualmente sobre o petróleo produzido no País. Embora ressaltasse que se tratou apenas de uma conversa preliminar, Aécio disse que "o governo tem simpatia por essa idéia". Apesar de o encontro ter ocorrido ontem, só hoje Aécio deu estas informações sobre ele, mas não quis entrar em maiores detalhes.