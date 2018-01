AE/Ibmec: Boston Valuation mantém A pelo 13º mês De acordo com o rating AE/Ibmec, o Boston Small Capital Valuation mantém há 13 meses o conceito A. Reportagem de Graziella Valenti mostrou que o fundo é o único que mantém o conceito máximo desde que este estudo teve início, em abril de 1999. Até sexta-feira, o fundo estava com variação positiva acumulada no ano de 0,98%. No mesmo período, o Ibovespa - índice que mede a variação das ações das principais empresas na Bolsa de Valores de São Paulo - registrava queda de 16%. De acordo com Júlio Ziegelmann, diretor de renda variável do BankBoston, trata-se de um investimento que deve ser analisado dentro de horizontes mais longos. "O investidor desse fundo não deve olhar o rendimento diariamente. O bom resultado é percebido no longo prazo", afirma. A carteira do fundo Boston Small Capital Valuation é formada por papéis de empresas de segunda linha. São companhias de menor porte e, por isso, têm liquidez reduzida. As empresas de telefonia celular representam a maior concentração da carteira, 25%. Para reconhecer as melhores opções de investimento dentro das empresas de segunda linha, Ziegelmann toma por base os balanços das companhias e analisa as perspectivas de valorização dos papéis de cada uma.