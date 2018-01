AE/Ibmec: melhores fundos Análise dos fundos de ações AE/Ibmec classificou 45 fundos com conceito A. São fundos que receberam o melhor conceito, levando-se em consideração prêmio e volatilidade. Veja a lista: Nome do Fundo Volatilidade Escore Prêmio Escore total conceito ABC Roma 0,020498 1 0,000047 2 3 A ABC Roma IIM 0,020343 1 0,000069 2 3 A America do Sul Açoes 0,021298 1 -0,000035 2 3 A Asset 0,019339 1 0,000216 2 3 A Atrium 0,010367 1 0,00178 2 3 A Avanço - CL 0,02102 1 0,000183 2 3 A Baneb Açoes 0,020713 1 -0,000271 2 3 A Banrisul FAB 0,016131 1 -0,000174 2 3 A Banrisul Infra 0,016309 1 0,000114 2 3 A Banrisul Performance 0,016645 1 0,000162 2 3 A BBM High Yield 1 0,010633 1 0,00074 2 3 A BBV Ações Index 0,021121 1 -0,000265 2 3 A Boston Small Cap.Valuation 0,018589 1 0,001202 2 3 A Bozano Ações 0,020717 1 -0,000157 2 3 A CCF Francial Ações 0,02112 1 -0,000017 2 3 A CCF Institucional 0,021606 1 -0,000126 2 3 A Chase FMIA - CL 0,02148 1 -0,000348 2 3 A Chase Investors 0,02076 1 -0,000341 2 3 A Citiações Renda Mista 0,016286 1 -0,00032 2 3 A Comercial Master 0,019482 1 0,00073 2 3 A Credibanco Index 0,02136 -0,000272 2 3 A Dynamo Cougar 0,011707 1 0,000172 2 3 A Dynamo Puma CL 0,008957 1 0,00048 2 3 A Fibra Vic Ações C.L. 0,017608 1 -0,000057 2 3 A Geração - CL 0,019683 1 0,000481 2 3 A Hedging-Griffo Top Ações 0,016024 1 -0,000107 2 3 A Icatu Institucional BX 0,021107 1 -0,000277 2 3 A IP Participações 0,013784 1 0,000525 2 3 A Itaú Personnalité Ações FIC FIA 0,01819 1 -0,000333 2 3 A Itauaçoes-FIA 0,018115 1 -0,000339 2 3 A Lloyds Equinox Source 0,019695 1 -0,000332 2 3 A Matrix Ações 0,019034 1 0,000354 2 3 A Meridional Carteira Livre 0,020294 1 0,000057 2 3 A Meridional FMIA 0,021205 1 -0,000263 2 3 A Opportunity Institucional 0,020977 1 0,00067 2 3 A Opportunity Lógica II 0,021522 1 0,000068 2 3 A Pillainvest Ações 0,017461 1 -0,000065 2 3 A Previdência B 0,017772 1 -0,000077 2 3 A Prime 0,01603 1 0,000284 2 3 A Safra Carteira Mista 0,015374 1 -0,000225 2 3 A Safra Multidividendos 0,013996 1 -0,000256 2 3 A Santos Carteira Livre 0,021635 1 0,000015 2 3 A Titulo FIA 0,018836 1 0,001035 2 3 A Tríade Senior 0,013029 1 -0,000354 2 3 A