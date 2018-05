Aéreas devem ganhar espaço em Congonhas O governo está estudando a ampliação da capacidade do aeroporto de Congonhas e pretende anunciar as mudanças nas regras para uso do espaço nos próximos 15 dias, disse ontem o ministro da Secretaria de Aviação Civil (SAC), Moreira Franco. O aeroporto funciona hoje com capacidade de 34 slots por hora (movimentos de pouso ou decolagem) - 30 para companhias aéreas e 4 para aviação executiva.