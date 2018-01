Aéreas registram recorde no volume de passageiros transportados O Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (Snea) divulgou hoje o balanço do setor em março, com um crescimento recorde no volume de passageiros transportados desde 2001. A média de crescimento, comparado a março de 2004, alcançou o patamar de 19,9% nos vôos domésticos e de 19,2% nos internacionais. O desempenho foi também verificado, segundo Snea, na média de aproveitamento dos assentos oferecidos, que saltou de 57% em março de 2004 para 68% em março último. Ainda segundo a nota, no acumulado durante o primeiro trimestre de 2005, os dados apurados também são bons, com incremento de 13,4% no volume de passageiros transportados nas rotas domésticas e de 16,7% nas internacionais. Os vôos para o exterior tiveram ocupação média praticamente estável frente ao mesmo período do ano passado - 74% em março de 2005, contra 75% em 2004. Assinala-se, entretanto, que as empresas aéreas ampliaram em 20,7% a oferta de lugares. No quesito participação no mercado, a liderança do ranking doméstico coube à TAM (41,73%), seguida pela Varig (29,89%) e Gol (26,09%). A Varig detém 81,59% do movimento internacional. Lucro A aviação brasileira, somados os resultados de TAM, Gol e Varig, deu lucro no ano passado de US$ 194 milhões, em cálculo feito pela consultoria Economática. As três empresas são responsáveis por 98% da demanda por transporte aéreo no País. Mundialmente, o setor teve prejuízo de US$ 4,8 bilhões, segundo estimativa da Associação de Transporte Aéreo Internacional (Iata, na sigla em inglês) que não faz detalhamento por países. A receita das companhias aéreas cresceu mais aqui (27,5%) do que nos Estados Unidos (11,4%), por exemplo, segundo a Economática. No mesmo levantamento, a consultoria constatou que empresas americanas perderam US$ 6,741 bilhões no ano passado. A média do setor no Brasil não inclui a Vasp, que não tem balanço para o ano. Mas, pelo tamanho da empresa, o resultado não afeta a tendência do lucro setorial. "Não dá para generalizar. A verdade é que o setor não está em crise. Duas empresas estão indo bem (TAM e Gol), uma (Varig) está em crise e a Vasp parou. O setor vai muito bem, obrigado", diz o sócio da consultoria internacional Bain&Company, André Castellini. O especialista atribui o forte movimento ao crescimento da economia e ao câmbio mais fraco. Isso alivia a pressão de custos para as empresas, que têm muitos gastos dolarizados, como o aluguel de aviões.