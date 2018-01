Aéreas reivindicam nova política de preços para querosene Empresas e trabalhadores do setor aéreo publicaram hoje carta aberta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para reivindicar uma nova política de formação de preços para o querosene de aviação (QAV), que tem o preço revisto a cada 15 dias pela Petrobras. De acordo com o documento, assinado por oito entidades, o combustível dos aviões acumula alta de 896,8% de janeiro de 1999 a fevereiro de 2005. No mesmo período, a gasolina subiu 267%, o diesel 426,8% e o gás de cozinha (GLP) 442%. Só este ano, o QAV soma variação de 27,6%. Presidente do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (Snea), George Ermakoff, diz que o setor defende a adoção da fórmula que era adotada antes da quebra do monopólio da Petrobras, em 1997, quando a estatal usava a média dos preços do querosene na região do Golfo do México, índice conhecido como Platts. Caso essa política voltasse, o dirigente estima que o valor do QAV, que responde por cerca de 30% dos custos das companhias aéreas, poderia ser reduzido em até 15%. "Estamos sendo tratados com discriminação, porque a gasolina e o diesel não são reajustados a cada 15 dias", afirma Ermakoff. De acordo com ele, a Petrobras estipula um preço de oportunidade, já que ela embute frete, estocagem e custos como se estivesse importando o QAV. O setor aéreo argumenta que a Petrobras produz 85% do querosene no País, e que os 15% restantes são importados para justificar a incidência de custos como frete e estocagem. "A impressão que dá é que a Petrobrás só importa o QAV para justificar o preço que cobra", diz o vice-presidente executivo da Associação Brasileira de Aviação Geral (Abag), Adalberto Febeliano. Procurada, a Petrobras informou que não se pronunciaria sobre o assunto. Ermakoff relata que nenhuma empresa se arrisca a competir com a Petrobras no mercado brasileiro. Segundo ele, a Petrobras usa dutos exclusivos de QAV para transportar o combustível aos aeroportos. Caso houvesse um competidor, acrescenta ele, teria gastos adicionais para lavar dutos que não são utilizados só para o querosene. Além disso teria de pagar à própria estatal para estocar o produto. Uma das alternativas para uma nova fórmula de preços para o QAV, defende Ermakoff, é o cumprimento de uma resolução de 2003 do Conselho Nacional de Aviação Civil (Conac), formado pelos ministérios da Defesa, Casa Civil, Fazenda, Desenvolvimento e Comando da Aeronáutica. Ele lembra que o Conac já se reuniu e deliberou sobre o assunto, mas após a saída do ministro da Defesa, José Viegas, o assunto não avançou. "Tendo em vista que já se passou mais de ano e maio, é necessário uma ação imediata, com decisão de governo", defende a carta aberta ao presidente Lula.