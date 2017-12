Aerolíneas Argentinas anuncia lucro de US$ 19,6 mi em 9 meses A companhia aérea Aerolíneas Argentinas, citando uma recuperação geral da economia do país, anunciou que obteve lucro antes de impostos de US$ 19,6 milhões nos primeiros nove meses deste ano, saindo de prejuízo de US$ 87,8 milhões de igual intervalo do ano passado. A companhia acumulou receita de US$ 456,8 milhões nos nove primeiros meses do ano, um salto de 83,6% frente à receita de US$ 248,8 milhões anunciada em igual período de 2002. Os resultados positivos da operadora seguem-se ao anúncio feito na semana passada pelo seu chairman, Antonio Mata, de que a operadora vai negociar 40% de suas ações na bolsa de Buenos Aires até meados de 2004. No primeiro semestre deste ano, a companhia teve lucro líquido de US$ 9 milhões, seu primeiro resultado positivo após vários anos difíceis, quando a empresa quase pediu concordata. As informações são da Dow Jones.