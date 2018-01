Aerolíneas Argentinas planeja criar unidade no Chile, diz jornal A companhia aérea Aerolíneas Argentinas vai criar a unidade chilena Aerolíneas Austral Chile até outubro ou novembro, segundo o jornal financeiro El Diario, que citou o diretor corporativo da operadora, Julio Scaramella. A empresa vai investir cerca de US$ 8 milhões no projeto, para atender cidades a uma distância de cerca de 500 quilômetros de Santiago.