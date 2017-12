Aerolineas Argentinas pretende negociar ações em 2004, diz jornal A companhia aérea Aerolineas Argentinas está planejando negociar entre 20% e 25% de seu capital na bolsa de valores da Argentina no início de 2004, segundo informações da imprensa espanhola, citando o chairman da empresa, Antonio Mata. Em um estágio inicial, o consórcio espanhol privado Air Comet, que controla a Aerolineas, venderá entre 10% e 15%. Posteriormente, a companhia prosseguirá com a oferta pública inicial (IPO na sigla em inglês) de 20% a 25% de seu capital. Segundo artigo do jornal ?Expansión?, o chairman Mata já solicitou autorização da bolsa de valores de Buenos Aires e a companhia espera fazer sua estréia na bolsa durante os primeiros quatro meses de 2004. Fundada em 1951 e uma das maiores companhias aéreas da região, a Aerolineas vem enfrentando dificuldades desde sua privatização em 1990. Em junho de 2001, a companhia entrou com pedido de concordata, atingida por volumosa dívida, grande prejuízo operacional, disputas trabalhistas e cancelamento de rotas. No início de janeiro, o tribunal forneceu aprovação legal para a continuidade de plano elaborado pela companhia para reestruturar parte de sua dívida. As informações são da agência Dow Jones.