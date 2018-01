Aerolíneas Argentinas prevê 2003 sem prejuízos nem demissões A companhia aérea Aerolíneas Argentinas e suas subsidiárias, controladas pelo grupo espanhol Marsans, estimam lucrar este ano entre US$ 35,6 milhões e US$ 47,5 milhões. A informação é do presidente do grupo, Antonio Mata, em entrevista ao jornal espanhol ABC. A previsão corresponde a um cálculo de crescimento nos lucros da ordem de 3% a 4%, sobre um faturamento de cerca de US$ 1,2 bilhão. Mata destacou que 2003 será o segundo ano consecutivo em que a companhia não deverá registrar prejuízos. Ele ressaltou ainda que não está previsto "nenhum plano de redução de pessoal" e que o número de funcionários aumentou para mais de 7 mil, ante os 6,4 mil que companhia tinha anteriormente. Em outubro de 2001, a Aerolíneas e suas subsidiárias passaram a ser controladas pela Marsans e entraram com pedido de concordata. Ontem, a Justiça argentina suspendeu a vigência da concordata e aprovou o plano de reestruturação do grupo relativo à parte de sua dívida.