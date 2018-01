Aerolíneas Argentinas quer "núcleo estável" de acionistas locais O presidente da Aerolíneas Argentinas, Antonio Mata, informou hoje que colocará 15% das ações da companhia entre os investidores argentinos para criar um denominado "núcleo estável". A colocação das ações será feita pelo Banco Galícia, com o objetivo de formar esse núcleo com cinco acionistas locais que tenham um máximo de 3% desse capital e um mínimo de 2%, além de firmar um compromisso de permanência na companhia por um período de três anos. Segundo Mata, em entrevista à agência espanhola EFE, "o núcleo estável é uma demonstração de nossa intenção de permanecer na companhia" e de "argentinizar" a Aerolíneas. Dessa forma, disse Mata, "se mantém a promessa que se fez quando "compramos a companhia no final de 2001, que é ficarmos nela, reinventá-la e não vendê-la, como disseram alguns setores". O prazo marcado para esta abertura, segundo Mata, é de "ter tudo em andamento em julho deste ano". Numa segunda etapa, continuou Mata, "entraremos na Bolsa de Buenos Aires", entre setembro e dezembro, "oferecendo um pacote acionário de 30%, dirigido aos investidores individuais". Conforme o programa detalhado por Mata, no final de 2005, o capital da Aerolíneas Argentinas estaria formado por 53% do grupo espanhol integrado pela Air Plus Comet, Marsans e Spanair; 15% de propriedade de empresas e instituições argentinas, e 30% restante na Bolsa de Buenos Aires. Os demais 2% ficariam nas mãos do Estado argentino e do trabalhadores da empresa.