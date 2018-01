Aerolineas quer aliança estratégica com a Varig A Aerolíneas Argentinas estuda a possbilidade de formar uma aliança estratégica com a Varig. Em entrevista ao jornal espanhol La Gaceta de los Negocios, o presidente da companhia aérea argentina, Antonio Mata, disse que a expansão internacional é uma das suas prioridades, principalmente na América Latina e Europa. Segundo Mata, a Varig "não está atravessando um bom momento e a injeção de capital não seria vista com maus olhos". Além disso, acrescentou o empresário, "nas últimas semanas a Fundação Rubem Berta, dona de 87% das ações da Varig, mostrou estar disposta a vender sua parte". Mata observou, no entanto, que antes disso, pretende finalizar até o final de fevereiro a criação de quatro novas companhias aéreas na Bolívia, Chile, Uruguai e Paraguai. Segundo ele, a Aerolineas Argentinas pretende ter a maior frota de aviões de América Latina nos próximos anos.